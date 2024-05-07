Армия Израиля взяла под контроль палестинскую сторону КПП «Рафах»
- 7.05.2024, 9:37
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Военные уничтожили более 150 целей ХАМАС.
Израильские войска взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах» в ночь на вторник, 7 мая.
Об этом сообщает Haaretz.
Военная операция проводилась под руководством 162-й дивизии и 401-й бронетанковой бригады в сотрудничестве со специальными подразделениями, которые действовали в восточной части Рафаха.
Согласно заявлению армии, военные уничтожили более 150 целей ХАМАС, и войска получили полный контроль над палестинской стороной контрольно-пропускного пункта, расположенного на расстоянии около 3,5 км от Египта.
По меньшей мере 20 членов ХАМАС были убиты, а шахты туннелей террористов уничтожены.
По оценкам армейских источников, туннельные шахты, расположенные в этом районе, были частью подземного оборонительного маршрута ХАМАС, который не пересекает египетскую территорию.