Какая погода будет на Вербное воскресенье в Беларуси 26.04.2024, 23:14

В страну идет тепло.

В субботу, 27 апреля, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о тумане, который возможен местами ночью и утром.

В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +6 градусов (в Минске — 1-3 тепла). По большей части Витебской области возможны заморозки (до -3). В дневные часы будет от +14 до +20 (в столице — от +16 до + 18 градусов).

В Вербное воскресенье немного потеплеет, днём будет уже до +22. Кратковременные дожди возможны только в Витебской и Минской областях. В понедельник без осадков. В дневные часы прогнозируется до 25 тепла.