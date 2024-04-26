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Какая погода будет на Вербное воскресенье в Беларуси

  • 26.04.2024, 23:14
Какая погода будет на Вербное воскресенье в Беларуси

В страну идет тепло.

В субботу, 27 апреля, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о тумане, который возможен местами ночью и утром.

В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +6 градусов (в Минске — 1-3 тепла). По большей части Витебской области возможны заморозки (до -3). В дневные часы будет от +14 до +20 (в столице — от +16 до + 18 градусов).

В Вербное воскресенье немного потеплеет, днём будет уже до +22. Кратковременные дожди возможны только в Витебской и Минской областях. В понедельник без осадков. В дневные часы прогнозируется до 25 тепла.

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