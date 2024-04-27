СМИ обнародовали проект российского мирного договора 2022 года 27.04.2024, 6:41

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Крым и Донбасс отходили России под «гарантии».

В апреле 2022 года Россия соглашалась отойти в Украине к линиям разграничения 2021 года, то есть оставив за собой лишь часть Донбасса и весь Крым. Именно так сказано в тексте мирного договора, согласованном во время переговоров между Украиной и РФ.

Документ показало немецкое издание WELT. По состоянию на 15 апреля 2022 оставались несогласованными только пункты, которые должны обсудить президент Украины и российский диктатор лично.

Согласно показанным страницам документа, Украина брала на себя несколько обязательств, которые РФ разрешала взять. Сама страна-агрессор ничего не обещала, кроме «ненападения».

В частности, от Украины потребовали:

придерживаться «постоянного нейтралитета» (т.е. отказаться от членства в военных союзах включая НАТО);

отказаться от производства и получения ядерного оружия;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в каких-либо военных конфликтах;

не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою транспортную инфраструктуру другим странам.

Также РФ потребовала «законодательно запретить фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

В свою очередь Кремль обещал только больше не нападать на Украину. Правда, это обещание должны были контролировать страны-гаранты, которые в случае любой вооруженной агрессии обязаны были бы поддержать Украину в течение трех дней.

Также Москва соглашалась оставить за собой оккупированные части Донецкой и Луганской областей и весь Крым. И хотя российские переговорщики говорили о готовности вывести войска из Украины, отдельно оговаривалось, что и в Крыму, и на Донбассе военные РФ останутся.