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Forbes: Россияне атакую позиции ВСУ на мотоциклах

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  • 8.05.2024, 13:02
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Forbes: Россияне атакую позиции ВСУ на мотоциклах

Эффективная ли это тактика?

Россия потеряла тысячи боевых машин за первые два года войны с Украиной. Производство новой техники, а также восстановление старых машин с длительного хранения не позволяет восполнить потери. Поэтому на третий год широкомасштабной войны все больше российских солдат отправляются в бой на грузовиках, открытых гольф-карах и - с недавних пор - на мотоциклах, пишет Forbes.

Как пишет издание, быстрый, маневренный и недорогой мотоцикл - эффективный способ передвижения по полю боя для курьера или разведчика.

«Проблема российских войск в 2024 году заключается в том, что, испытывая нехватку специальных бронированных машин, а также более крупных гражданских транспортных средств, они едут на своих незащищенных мотоциклах прямо на украинские позиции - точно так же, как несколько месяцев назад они начали делать это со своими вездеходами Desertcross 1000, и в результате «получают по зубам», - пишет издание.

Так, 15 апреля 92-я штурмовая бригада украинской армии отбила атаку российских мотоциклетных войск под Бахмутом на востоке Украины. Три недели спустя, приблизительно 7 мая, украинская 79-я десантно-штурмовая бригада уничтожила восемь мотоциклов во время штурма Новомихайловки, также на востоке страны.

Однако, несмотря на потери, по крайней мере одно российское подразделение все еще использует мотоциклы в качестве штурмовой техники. Батальон «Заря» 123-й мотострелковой бригады российской армии утверждает, что мотоциклы быстрее и их труднее обнаружить, чем более тяжелую и медленную бронетехнику.

При этом россияне совершенствуют свои военные мотоциклы так же, как они совершенствовали свои «танки-черепахи». Так, пишет Forbes, чтобы уменьшить угрозу со стороны украинских скоростных беспилотников, которые уже не раз были замечены в погоне за российскими мотоциклистами, некоторые российские подразделения обтянули свои мотоциклы металлической сеткой.

Однако ВСУ это не останавливает, что подтверждают опубликованные в сети видео уничтожения российских мотоциклистов.

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