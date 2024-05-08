«Вы по-любому побежите, потому что мошки не дадут вам остановиться»
- 8.05.2024, 13:25
- 2,826
Юг Беларуси атаковали насекомые.
Брестскую и Гомельскую области в мае традиционно атаковали мошки. Белорусы поделились в TikTok видео, где показали, как насекомые «облепили» машины и какие последствия укусов у людей. Некоторые подошли к проблеме с юмором и рассказали, какую пользу можно извлечь из нашествия мошек, пишет telegraf.news.
Так, на одном из роликов, снятых в Гомеле, мужчина показал, как в светлое время суток мошки «облепили» машину и кружились возле нее роем.
@maksim01gunin #гомель #весна #2024#мошки ♬ оригинальный звук - Maksim🇧🇾Gomel
Еще один белорус в TikTok решил извлечь из проблемы пользу. «Лайфхак для того, кто хочет начать бегать. Бегите в лесопарки, чем глубже, тем лучше. Забежали туда подальше, назад вы по-любому побежите, потому что мошки вам не дадут остановиться», — рассказал он.
@kirylskulavets ♬ оригинальный звук - Kiryl Skulavets
Еще одна белоруска показала в TikTok последствие укусов мошек после прогулки. Как видно на ролике, у девушки припухла область под глазом.
@daryavolchak ♬ оригинальный звук - ✌🏻 Демьян Заико ✌🏻
Еще одно видео — из Мозыря. Автор ролика тоже решила пошутить над проблемой: «Оплата у психолога не прошла, и меня снова атакуют мошки».
@masswiks #рекомендации #fyp #f #fyyyyyyyyyyyyyyyy #fypシ ♬ original sound - Edit audios 🥀
А это — ролик из Турова Гомельской области.
Как защититься от мошек
В Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что массовый вылет кровососущих мошек в этом году зафиксировали в конце апреля. По словам специалистов, насекомые атакуют в светлое время суток, особенно в жаркие солнечные дни. А наибольшая активность — перед дождем и в пасмурную погоду.
Кстати, слюна мошек ядовита, поэтому в течение нескольких минут после укуса появляется отек, покраснение, зуд и жжение. Специалисты посоветовали принимать антигистаминный препарат, чтобы избежать аллергических реакций. А вообще, рекомендации следующие:
надевайте одежду, которая максимально прикрывает участки тела,
не пренебрегайте средствами (кремами, лосьонами, гелями), которые можно наносить на одежду и открытые участки тела,
окуривайте палатки дымом от можжевельника или же валерианового корня,
в доме не оставляйте в комнатах с зажженным светом открытыми двери и окна, устанавливайте на них сетки.