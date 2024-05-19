Зеленский рассказал об укреплении позиций ВСУ на Харьковщине 1 19.05.2024, 21:01

Силы обороны Украины эффективно уничтожают российских оккупантов.

Вооруженные силы Украины смогли укрепить свои позиции в Харьковской области за минувшую неделю, а российские оккупанты не добились цели растянуть и ослабить украинские силы на всей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Результаты этих дней – всего недели – у нас более крепкие позиции на Харьковщине. 57-я бригада, 82-я бригада ДШВ – спасибо вам, воины», - сказал он в своем обращении по итогам доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Зеленский отметил, что Силы обороны эффективно уничтожают оккупантов в Донецком направлении – в частности, в районах города Часов Яр и других.

«Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой области», - говорится в заявлении Зеленского.

По его словам, Сырский в настоящее время находится на передовой, непосредственно в боевых бригадах.

«Я благодарю каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы и сохраняют наши позиции. Особо отмечу за бои в эти дни 41-ю бригаду, прежде всего, спецподразделения ГУР «Кракен» и «Артан», и подразделения Нацгвардии. Именно за Часов Яр – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята! Также особо хочу поблагодарить 225-й отдельный штурмовой батальон – просто молодцы», - добавил Зеленский.