Путин потребовал, чтобы россияне рожали больше детей и жили до 80 лет 24 8.05.2024, 13:18

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Издан специальный указ.

В России в ближайшие годы должны резко вырасти рождаемость и продолжительность жизни.

Такие задачи в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поставил президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, который размещен на сайте Кремля, через 6 лет суммарный коэффициент рождаемости в стране (СКР, среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста) должен вырасти до 1,6, а к 2036 году — до 1,8.

В прошлом году, по данным Росстата, этот показатель опустился до отметки 1,41 — самой низкой за последние 17 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян, согласно указу Путина, с текущих 73,4 года должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и 81 года — к 2036-му. При этом требуется обеспечить «опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни», говорится в документе.

Такую же цель — 78 лет ожидаемой продолжительности жизни — Путин ставил в майских указах 2018 года, и за 6 лет достичь ее не удалось. Сдвиг срока на 2030 год вряд ли поможет, считает демограф Игорь Ефремов.

Что касается уровня рождаемости, то в поставленные Путиным цели не верит даже государственный Росстат. Его базовый демографический прогноз предполагает, что СКР достигнет отметки 1,6 лишь к 2034 году, а естественная убыль населения страны продолжится со средней скоростью 500 тысяч человек в год. В результате в 2024–2046 гг. страна потеряет еще более 12 млн человек в результате превышения смертности над рождаемостью в добавок к 3,4 млн за период после аннексии Крыма.

Поднять суммарный коэффициент рождаемости до 1,75 Путин требовал еще в майских указах 2012 года: сделать это нужно было к 2018-му. Но в реальности число рождений детей упало на треть после аннексии Крыма, а в прошлом году стало минимальным с 1999 года — 1,264 млн.

Как следует из указа Путина, решать проблему власти намерены усиленной пропагандой «традиционных ценностей». Так, к 2030 году в стране должны быть созданы условия «для воспитания гармоничной развитой и патриотичной личности» на основе таких «ценностей», а доля культурного контента, направленного на их продвижение, должна вырасти до 70% (в рамках финансируемых государством проектов).

Сам Путин ранее призывал россиян к многодетности, апеллируя к средневековым традициям Древней Руси и призывая рожать по 8 детей.

«Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», — говорил Путин в ноябре. Он также подчеркивал, что решить демографические проблемы только с помощью денег, льгот, социальных выплат и пособий «невозможно».