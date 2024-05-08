Украинский военный эксперт: На фронте сейчас патовая ситуация 1 8.05.2024, 13:30

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Военная помощь от США будет иметь накопительный эффект.

Помощь от США, которая будет поступать в Украину, будет иметь накопительный эффект. Мы не увидим результата от предоставления этой помощи по всей линии боевого соприкосновения сразу.

Будет происходить постепенное накопление различной военной техники, артиллерии, боеприпасов и других компонентов. Определенный эффект стабилизации ситуации мы увидим во второй половине-конце мая, но не раньше. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью «Главреду».

Коваленко отметил, что российские оккупанты сейчас пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте. Захватчики хотят захватить больше украинских территорий до того момента, когда в Украину прибудет помощь от США.

«Сейчас россияне пытаются ускорить свои наступательные действия на фронте, чтобы успеть захватить как можно больше территории Украины до момента, когда Силы обороны получат возможность более эффективно противостоять их мясным штурмам и нашествию», - сказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление».

По его словам, стоит быть готовыми к тому, что в ближайшее время российские захватчики будут иметь определенное продвижение на фронте.

«В определенной степени сложилась патовая ситуация: мы должны понимать, что в ближайшее время будет небольшое продвижение противника. И оно продолжится, пока Силы обороны не восстановят свои способности для повышения возможности противодействия угрозам», - подытожил Коваленко.