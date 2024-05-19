Белорусы могут «добровольно» лишиться машины и даже не знать об этом 19.05.2024, 20:08

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Как такое возможно?

Нередко бывает, что во дворах оставляют автомобили на очень длительный срок. То ли автовладельцы забывают о своем имуществе, то ли считают, что во дворе можно хранить машину сколько угодно. Но это далеко не так.

Законодательство называет такие автомобили неэксплуатируемыми транспортными средствами, что влечет для их собственников весьма неприятные последствия, пишет ABW.BY.

Указ Лукашенко №348 «О мерах по организации сбора, хранения транспортных средств и их последующей утилизации» от 9.08.2011 говорит следующее:

«Под неэксплуатируемым транспортным средством понимается транспортное средство, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стекла салона, колеса, элементы кузова), а равно имеется их деформация либо внешне видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении и (или) исключается возможность его эксплуатации, а также транспортное средство, которое не эксплуатируется более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, допускающем возможность его участия в дорожном движении и (или) эксплуатации (далее – надлежащее состояние)».

Какую машину могут назвать неэксплуатируемой?

Итак, если автомобиль не эксплуатируется более шести месяцев после истечения срока действия допуска к участию в дорожном движении и не поддерживается в том состоянии, чтобы выезжать на дороги, такую машину могут назвать неэксплуатируемой. В народе применяют другой термин – «автохлам». Даже если по внешнему виду этого не скажешь.

Выявлением подобных машин на улицах и дворовых территориях занимаются местные исполнительные или распорядительные органы совместно с Госавтоинспекцией.

В указанных целях уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа направляет запросы в соответствующие подразделения ГАИ, республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр», которые обязаны представить ответ не позднее 15 календарных дней с даты получения запроса.

При установлении собственника автомобиля ему высылают извещение о необходимости в течение 30 дней убрать автомобиль на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние или утилизировать.

Если такие требования выполнены не будут, то машина перемещается на охраняемую стоянку принудительно. Ее перед этим должным образом осмотрят и составят соответствующий акт.

Есть 3 месяца

Дальше собственник авто вправе в течение 3-х месяцев со дня помещения автомобиля на стоянку подать в местный исполнительный или распорядительный орган письменное требование о возврате. И тогда машину вернут, правда, потребуют возместить услуги по перемещению и хранению автомобиля.

И теперь главное – неподача требования о возврате неэксплуатируемого транспортного средства в течение трех месяцев со дня вручения акта осмотра данного транспортного средства, а при отсутствии сведений о собственнике (владельце) такого транспортного средства – трех месяцев со дня принудительного перемещения указанного транспортного средства признается отказом от права собственности на него.

Дальше местный исполнительный или распорядительный орган не позднее 30 дней после истечения данного срока обращается в суд с заявлением о признании автомобиля бесхозяйным и передаче его в собственность администрации района, где такой автомобиль был выявлен с признаками неэксплуатации. Все затраты при этом взыщут с автовладельца (если он установлен) посредством подачи в суд соответствующего иска. Если автовладелец такие расходы не возместит, то через органы принудительного исполнения.

Статья 211 Гражданского кодекса. Бремя содержания имущества

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Так что поставить машину во дворе и забыть про нее фактически является отказом от имущества, за утилизацию которого еще и заплатить придется.