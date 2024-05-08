Белорус по одной детали в маршрутке распознал «талисман на богатство» 8.05.2024, 13:05

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Находка заинтересовала налоговиков.

В Минске «неравнодушный и внимательный к деталям» пассажир маршрутки заметил, что водитель не пробивает билеты. Вероятнее всего, накажут самого маршрутчика, но последствия грозят и перевозчику, сообщили в столичном Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС.

«Водитель маршрутного такси №1064 ДС Серова — МВЦ «Экспобел» принимал наличные без выдачи пассажирам платежных документов, которые остаются на кассовом оборудовании неоторванной лентой. Стоимость одной поездки составляет 2,5 рубля, а фактически выбивает через кассовый аппарат за поездку 2 рубля», — говорится в сообщении пассажира.

Налоговики проверили информацию и выяснили, что в тот день прибавка водителя составила 22,5 рубля. Инспекция решила провести углубленное изучение всех аспектов финансово-хозяйственной деятельности фирмы-перевозчика, под флагом которой курсируют десятки маршруток.

В ведомстве «на 99,9% уверены», что водитель сам изобрел эту схему незаконного обогащения.

«Если вдруг сработает 0,01% вероятности и окажется, что работник — безвольный исполнитель, а схему разработал директор, то налоговые последствия для перевозчика тысячекратно превысят полученную выгоду», — предупредили в налоговой.