закрыть
8 мая 2024, среда, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, где в Минске 9 мая перекроют дороги

1
  • 8.05.2024, 13:44
  • 1,630
Стало известно, где в Минске 9 мая перекроют дороги

С 13.00 — для всех видов транспорта.

9 мая в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, в центре Минска временно закроют движение, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 13.00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта (за исключением общественного и специального) по проспекту Независимости на участке от улицы Я. Купалы до проспекта Машерова. Здесь общественный транспорт будет передвигаться без остановок.

С 16.00 будет закрыто движение всех видов транспорта на следующих участках:

проспект Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова;

улица Я. Купалы от улицы Куйбышева до улицы Первомайской;

улица Киселева от улицы Красной до площади Победы;

улица Коммунистическая от улицы Красной до местного проезда площади Победы;

местный проезд от улицы Коммунистической до улицы Киселева;

улица Захарова от площади Победы до улицы Первомайской;

местный проезд от улицы Захарова до улицы Фрунзе;

улица Фрунзе от местного проезда площади Победы до улицы Первомайской;

улица Энгельса от улицы К. Маркса до улицы Интернациональной;

улица Интернациональная от улицы Ленина до улицы Я.Купалы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип