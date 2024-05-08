Стало известно, где в Минске 9 мая перекроют дороги 1 8.05.2024, 13:44

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С 13.00 — для всех видов транспорта.

9 мая в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы, в центре Минска временно закроют движение, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 13.00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта (за исключением общественного и специального) по проспекту Независимости на участке от улицы Я. Купалы до проспекта Машерова. Здесь общественный транспорт будет передвигаться без остановок.

С 16.00 будет закрыто движение всех видов транспорта на следующих участках:

проспект Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова;

улица Я. Купалы от улицы Куйбышева до улицы Первомайской;

улица Киселева от улицы Красной до площади Победы;

улица Коммунистическая от улицы Красной до местного проезда площади Победы;

местный проезд от улицы Коммунистической до улицы Киселева;

улица Захарова от площади Победы до улицы Первомайской;

местный проезд от улицы Захарова до улицы Фрунзе;

улица Фрунзе от местного проезда площади Победы до улицы Первомайской;

улица Энгельса от улицы К. Маркса до улицы Интернациональной;

улица Интернациональная от улицы Ленина до улицы Я.Купалы.