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Белорусы открыли в Варшаве уникальный ресторан «Eutymia»

  • 8.05.2024, 13:19
  • 3,854
Белорусы открыли в Варшаве уникальный ресторан «Eutymia»

Новое заведение обещает стать одним из лучших в столице Польши.

Новый белорусский ресторан называется «Eutymia», что в переводе с греческого означает «хорошее настроение» и «радость», и находится в элитном районе Варшавы Вилянув-Завады по адресу Syta, 93.

Сайт Charter97.org поговорил с владельцами ресторанa, которые несколько лет назад переехали в Польшу из Беларуси.

– Почему вы решили открыть ресторан в Варшаве? В чем его отличие от других многочисленных ресторанов города?

– Это не первый ресторан, который мы открыли. До этого у нас было успешное и популярное заведение в Беларуси, о котором в целях безопасности мы открыто говорить сейчас не станем. Но это был действительно успешный бизнес с удачной концепцией, которая очень полюбилась нашим гостям.

Мы считаем, что это был один из лучших ресторанов в Беларуси. К сожалению, давление на бизнес в родной стране заставило нас переехать в соседнюю Польшу. И сегодня мы хотим презентовать в нашем ресторане «Eutymia» ту кухню, которая так нравилась нашим гостям в белорусском заведении.

– В чем уникальность вашей кухни?

– Каждое наше блюдо доведено до совершенства. У нас очень талантливый шеф-повар и он привез с собой из Беларуси часть рецептуры. Лучшие блюда попали в наше первое меню. Это и филе-миньон с фуагра, каре баранины с соусом из греческого йогурта со спаржей, голень ягненка с чечевицей, суп с морепродуктами качукко, великолепный тартар из говядины, пате из куриной печени с фундуком и вишневым соусом.

Помимо этого мы будем делать неаполитанскую пиццу в помпейской печи на дровах. Смело говорим, что такой пиццы нет нигде в Варшаве. Это будет пицца с красной и черной икрой и страчителлой; острым тунцом и трюфелем; крабом, горгонзолой и инжиром; фуагра и артишоками; лобстером, говядиной и порчеттой. Наш шеф-повар придумал эти смелые сочетания продуктов, чтобы приятно удивить варшавских гурманов.

У нас также прекрасные завтраки, которые в Варшаве большая редкость. Блюда простые, но потрясающе вкусные: всеми любимые сырники и чудесная зеленая гречка с яйцом пашот и чоризо.

– А варшавских гурманов еще можно чем-то удивить?

– Качество варшавской кухни, к сожалению, оставляет желать лучшего. Хороших заведений с действительно вкусной и качественной едой не так уж много. Мы считаем, что вполне можем стать в скором времени одним из лучших ресторанов столицы.

Мы также создали в ресторане уникальную атмосферу. При входе в «Eutymia» гости окунаются в атмосферу, где гармония природных элементов сочетается с изысканностью современного стиля. Много воздуха, зелени, натуральные материалы, пастельные оттенки и утонченные детали создают пространство, где каждый элемент декора дополняет общую элегантность. В нашем ресторане действительно хорошо, уютно, свободно и можно отдохнуть от городской суеты.

– Почему вы выбрали этот район? Ведь это достаточно далеко от центра?

– Район Вилянув очень большой, новый, современный и модный. Здесь, кстати, живет много белорусов, в основном, из IT-бизнеса, и многие из них уже стали нашими постоянными гостями.

Стоит отметить, что у нас также есть великолепный банкетный зал на 80 персон, в котором можно проводить корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи и другие торжества.

В «Eutymia» мы очень заботимся о качестве обслуживания. Наш персонал проходит обучение на высоком уровне, чтобы создавать атмосферу ненавязчивости и заботы. Мы стремимся, чтобы гости чувствовали, что мы предугадываем их потребности и готовы угодить даже самым требовательным гостям.

– Предоставляете ли вы рабочие места белорусам?

– На кухне практически на 100 процентов персонал состоит из белорусов. Все наши повара из Беларуси. Официанты — поляки и украинцы, но и на эту позицию будем также привлекать соотечественников.

– Не страшно в новой стране вести бизнес?

– В Беларуси бизнес вести еще страшнее. В Польше есть только предпринимательские риски, а этого мы не боимся. Здесь у тебя не отожмут бизнес и не бросят в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям, как это постоянно, к сожалению, происходит у нас на родине. Мы настроены позитивно и уверены в успехе, потому что делаем свою работу хорошо и для людей.

Ресторан «Eutymia» находиться в Варшаве по адресу: Syta, 93

Телефон: +48 728 999 949

Instagram: https://www.instagram.com/eutymia.rest?igsh=Z2JxNmppN3BvaGll

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