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Депутат-единорос и «герой СВО» убил свою жену

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  • 8.05.2024, 13:42
  • 6,530
Депутат-единорос и «герой СВО» убил свою жену

Она также из партии «Единая Россия».

В Москве после избиения со стороны мужа умерла жена депутата «Единой России», воевавшего в Украине, Валерия Демина.

Анастасия, умершая после побоев, также была в партии «Единая Россия».

По данным близкого к российским силовикам Telegram-канала BAZA, 42-летняя Демина скончалась 6 мая. В начале года женщина сломала плечо и несколько месяцев мучалась от боли. Как родственники рассказали полицейским, в последнее время состояние Деминой ухудшилось: боли усилились, Анастасия принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки. 6 мая женщина будто уснула, дети укрыли ее и пошли гулять, а когда вернулись, Демина уже не встала. Точные причины смерти должна выявить судмедэкспертиза.

В конце февраля Демина обвинила своего мужа, депутата от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерия Демина, в избиении. Муж, вернувшийся с войны в Украине домой в отпуск, сердился, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и накинулся на нее, бил и таскал за волосы. Удары супруга только усугубили травму плеча. При этом сам Демин последнее время проводил с любовницей, с которой уже познакомил детей.

Как рассказали родные Деминой, после избиения Анастасия написала заявление в полицию, но по совету коллег из «Единой России» (Демина — депутат Совета муниципальных депутатов округа Ростокино) позже женщина забрала заявление.

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