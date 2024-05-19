Власти обещали снижение цен за электроэнергию, но что-то пошло не так 1 19.05.2024, 20:52

1,482

БелАЭС не помогла.

Средняя цена на электроэнергию (в расчете за 100 кВт.ч) в Беларуси в первом квартале 2024 года составила 25,11 рубля — на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го (24,12), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

Белорусские власти и пропаганда с момента идеи строительства атомной электростанции в Островце (Гродненская область) и в последующие годы уверяли, что возведение АЭС очень выгодно для жителей Беларуси.

В 2018 году замминистра энергетики Ольга Прудникова отмечала, что «с точки зрения восприятия как реальным сектором экономики, так и населением тарифы после ввода атомной станции не должны увеличиться».

«Специалисты уже подсчитали, насколько снизится себестоимость выработки электроэнергии в целом по стране с вводом атомной станции. Сейчас определяется, каким образом будут снижены тарифы для реального сектора экономики», — заявлял в том же году Михаил Михадюк, также занимавший тогда пост замминистра энергетики.

Сооружение Белорусской АЭС завершилось осенью 2023 года. Первый энергоблок питает энергосистему страны с 3 ноября 2020 года, второй — с 13 мая 2023-го. В промышленную эксплуатацию они введены в июне 2021-го и ноябре 2023-го соответственно. По утверждению властей, станция покрывает 40% потребности Беларуси в электроэнергии.