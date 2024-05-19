СМИ: Россия выбрала максимально неудачное время для союза с Китаем 2 19.05.2024, 20:21

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У Пекина большие проблемы в экономике.

Китай, основной военный союзник России, сталкивается с серьезными экономическими проблемами, которые власти страны стараются максимально скрыть. Однако реальность все равно прорывается наружу, показывая несоответствие официальным данным.

Все больше экономистов выражают сомнения относительно достоверности официальных данных о состоянии экономики Китая. Главный экономический обозреватель Wall Street Journal Грег Ип утверждает, что на протяжении последних двух лет реальный прирост ВВП Китая варьировался в пределах 0-1,5%, крайне низких значений. При этом официальная статистика рисовала около 5% роста. При этом у Китая огромный долг, а также финансовая дыра и крах на рынке недвижимости.

Иначе говоря, время для «поворота на Восток» российскими властями выбрано самое неудачное из всех возможных. Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что Москва выбрала самое плохое для себя время, чтобы ругаться с Западом и стать сырьевой колонией быстро гаснущего Китая.

Эксперты предрекают Китаю путь, схожий с японским «потерянным тридцатилетием», характеризующимся очень медленным экономическим ростом на уровне 0-1%, низкой инфляцией в пределах 0-1% или даже дефляцией, а также продолжающимся накоплением значительного долга. На данный момент долг Китая составляет 320% от ВВП, в то время как у Японии этот показатель достигает 400%. Кроме того, Китай уже обогнал Японию по темпам снижения рождаемости: 1,03 ребенка на женщину против 1,2 в Японии.

Впереди у Китая также стоит задача преодоления стремительного старения населения, что напоминает ситуацию в Японии.

Нынешнее положение Китая очень похоже на японское в начале «потерянного десятилетия», которое началось с краха рынка недвижимости. Аналогичный обвал произошел и на китайском рынке недвижимости. Однако существует одно важное отличие: Япония вошла в длительную рецессию как богатая страна с подушевым ВВП свыше $30 тысяч, тогда как Китай сталкивается с этой проблемой, имея подушевой ВВП всего $12 тысяч.

Эти экономические вызовы могут существенно повлиять на стабильность Китая и его позиции на мировой арене, что в свою очередь окажет влияние на его союзников и глобальную экономическую ситуацию.