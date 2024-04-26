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Зеленский назвал три приоритетных вида оружия для Украины

  • 26.04.2024, 23:35
Зеленский назвал три приоритетных вида оружия для Украины
Владимир Зеленский

Они помогут переломить ход войны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в заседании в формате «Рамштайн» 26 апреля сказал, в каких трех видах оружия сейчас больше всего нуждается украинское государство для защиты от страны-агрессора России.

Обращаясь во время выступления к представителям стран, участвующих в заседании в формате «Рамштайн», Зеленский отметил, что пока Украине в течение полугода не поступала помощь от США, российские оккупанты смогли перехватить инициативу на поле боя.

В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что украинские военные сейчас способны не только стабилизировать фронт, но и проводить деоккупацию территорий.

Зеленский сказал, что сейчас украинскому государству больше всего нужны три вида вооружения:

дальнобойное оружие, чтобы для российских захватчиков не оставалось безопасных участков в Украине;

системы противовоздушной обороны, в частности как минимум семь Patriot, чтобы сбивать вражеские воздушные суда и не давать им возможности долетать до границ Украины;

артиллерия, чтобы сорвать запланированное Путиным наступление российских оккупантов, а также провести собственные активные операции.

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