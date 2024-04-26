F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось 1 26.04.2024, 22:55

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Правительство Бельгии раскрыло сроки.

Бельгийское правительство решило ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года. Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер на пресс-конференции, пишет VRT.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер не назвала точных сроков отправки F-16 в Украину, но пообещала, что это произойдет как можно быстрее.

«Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу», - подчеркнула Дедондер.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал решение о поставках F-16 «большим шагом для обороны Украины». Он также отметил, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

«Но теперь наша страна присоединяется к ограниченной группе стран, которые фактически поставят самолеты в Украину», - подчеркнул он.