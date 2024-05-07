В Минске открыли дело о банкротстве службы такси

В Минске открыли дело о банкротстве службы такси1
- 7.05.2024, 17:15
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Она должна более 1,8 миллиона рублей.
Экономический суд Минска изучает ситуацию с одной из служб такси Минска, которая по результатам проверки в 2023 году получила большие штрафы и доначисление налогов и до сих пор не заплатила по счетам. Эта информация опубликована в госреестре сведений о банкротстве.
Фирма с названием ООО «Горячие местные парни» принадлежит гражданину России с регистрацией в Мордовии. Разумеется, денег на счетах у нее нет, транспорта и недвижимости — также, и долг перед ИМНС Московского района столицы выглядит безнадежным.
Видимо, поэтому суд не стал растягивать защитный период и ввел его только до 23 мая, когда на судебном заседании будет вынесено окончательное решение.
Правда, дело может осложниться в связи с отсутствием у фирмы — потенциального банкрота бухгалтерских документов и печатей, о чем указано в решении суда. Интересно, что сама фирма по-прежнему считается действующей.