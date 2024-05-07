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Может ли собственник квартиры навещать жильцов без предупреждения?

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  • 7.05.2024, 16:50
  • 3,736
Может ли собственник квартиры навещать жильцов без предупреждения?

Объяснила юрист.

«Может ли арендодатель без предупреждения приходить в квартиру, которую мы у него снимаем?», - с таким вопросом жительница Орши обратилась к «АиФ».

«Нет, без предупреждения собственник не имеет права приходить в квартиру, так как согласно договору найма жилого помещения квартира передается в аренду нанимателю, - объясняет юрист Виктория Можейко. - Соответственно, здесь применимы и нормы Конституции о неприкосновенности жилища: согласно ст. 29 без законного основания никто не имеет права войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли.

Если же собственник посещает арендуемую вами квартиру без вашего ведома, обратитесь в милицию. В то же время собственник квартиры вправе требовать от нанимателя обеспечить доступ в жилое помещение, но визит должен быть согласован.

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