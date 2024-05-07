Майские жуки атакуют Гомельскую область 4 7.05.2024, 17:03

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Ученый объяснил, почему их так много этой весной.

Нашествие майских жуков наблюдают жители Гомеля в мае. По словам местных жителей, в прошлом году такого не было. Эксперт объяснил причину массового вылета этих насекомых.

Гомельчане думают, что причина нашествия — большая вода.

«Я заметила, что в этом году стало очень много майских жуков. Скорее всего, это связано с большим количеством воды», «Мой участок находится под водой, мне кажется, что очень много животных и насекомых появилось в связи с этим», — высказали предположение местные жители.

Однако, по словам специалистов, вода важна больше для мошек, чем для майских жуков.

«В целом майские жуки живут (если брать все стадии развития от яйца до взрослого насекомого) около пяти лет. При этом львиная доля (процентов 80) времени приходится именно на личиночную стадию. В стадии взрослого насекомого они живут месяц буквально. Сейчас пошел массовый лет, идет окончание этого пятилетнего цикла, поэтому и идет большой вылет», — пояснил кандидат биологических наук Николай Галиновский.

Ожидается, что нашествие продлится до конца мая, поскольку именно столько могут прожить взрослые особи.