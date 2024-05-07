Ряд депутатов Европарламента призвал приостановить для Грузии статус кандидата в ЕС 1 7.05.2024, 17:43

Разгоны протестов вышли за пределы дозволенного.

Более 30 депутатов Европейского парламента призвали высокого представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата в ЕС. Об этом сообщает SOVA.

Отмечается, что по мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного «Грузинской мечтой», вышли за пределы дозволенного.

«Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе», - отмечается в заявлении.

Европарламентарии указывают, что эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, и что это больше нельзя игнорировать.

«Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии «Грузинская мечта» противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления», - отмечают авторы заявления.