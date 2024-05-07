Стало известно, когда Нидерланды передадут Украине истребители F-16 8 7.05.2024, 17:08

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Киев получит 24 самолета.

Нидерланды начнут поставлять Украине истребители F-16 этой осенью вслед за Данией, которая обещала отправить первую партию летом. Такие сроки прописаны в плане союзников, сообщила Delfi министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она напомнила, что полная схема обеспечения ВСУ F-16 предусматривает обучение украинских пилотов, подготовку обслуживающего персонала и непосредственную передачу самолетов. По словам Оллонгрен, сейчас идут первые два этапа: украинцы учатся управляться с западной техникой в США, Дании, Великобритании, Франции и Румынии.

«Если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — сказала Оллонгрен, добавив, что после лета и далее истребители «будут партиями перебрасывать в Украину». Сколько именно F-16 отправят осенью, министр не уточнила.

Всего Нидерланды обещали передать Украине 24 самолета.