Все семь цветов iPhone 16, включая два новых, показали на детальном фото 1 7.05.2024, 17:22

В этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю.

Свежий инсайд раскрыл цветовую палитру всех четырех моделей iPhone 16. По информации издания MacRumors, в этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю.

В последние поколения базовые айфоны обычно выпускались в пяти цветах корпуса, а Pro-модели – в четырех. Но в 2024 году для iPhone 16/16 Plus их будет сразу семь – к синему, розовому, желтому, зеленому и черному цветовому варианту присоединится белый и фиолетовый.

Судя по изображению, все оттенки будут очень приглушенными, пастельными, а черный будет скорее похож на темно-серый.

Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, то сразу несколько источников говорят, что палитра «прошек» будет все так же состоять из четырех цветов, но Blue Titanium заменят на розовый, а Black Titanium уступит место Space Black. Ожидается, что это будет очень темный, глубокий цвет.