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Поток мигрантов на границе Беларуси и Польши рекордно вырос

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  • 7.05.2024, 17:36
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Поток мигрантов на границе Беларуси и Польши рекордно вырос

Зачем режим Лукашенко опять направляет мигрантов к европейским границам.

Миграционный кризис на границах Беларуси снова набирает обороты. Количество попыток незаконно попасть в европейские страны с территории РБ резко увеличилось в начале этого года. На этот раз большинство из них зафиксировано на границе с Польшей и лишь в единичных случаях - с Литвой.

Об этой тенденции «Немецкая волна» поговорила с социологом Генадзем Коршуновым, который анализирует статистику попыток нелегального пересечения границы. 

Мигранты - оружие Лукашенко против Запада

По мнению Коршунова, Лукашенко продолжает использовать мигрантов как своего рода оружие в противостоянии с Западом. Он полагает, что об этом Лукашенко договорился с Путиным еще осенью 2020-го - в разгар протестов в Беларуси, «чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Европе и нарастить противоречия между странами». «Об этом говорят цифры,» - считает эксперт.

Так, за весь 2020 год была зафиксирована 81 попытка незаконного пересечения мигрантами границы Литвы, а уже с января по май 2021 года было задержано 189 мигрантов. Дальше цифры продолжили расти.

К «миграционному оружию» Лукашенко прибегает в нужных ему ситуациях, считает социолог. Он объясняет эту версию совпадением по времени увеличения попыток незаконно пересечь границу с ЕС и началом очередных этапов войны России против Украины. 

«В этом я вижу попытку Лукашенко поучаствовать, насколько это ему по силам, в этой войне. Свои войска вводить страшно и опасно, а мигрантов - почему бы и нет? - говорит эксперт. - Возможно, для него один из видов платы за поддержку со стороны путинской России».

Откуда резкий рост попыток пересечь границу с ЕС?

Резкому увеличению попыток нелегально пересечь границу в последние три месяца у Генадзя Коршунова есть несколько объяснений. 

После того, как Финляндия в конце 2023 года фактически закрыла свои границы с Россией, для акций такого рода у России остался только «белорусский коридор» с входом в него в Москве.

Второй момент - есть целый ряд косвенных доказательств, что с 2021 года миграционные «атаки» на границе с Беларусью контролируют приближенные к белорусским властям организации. 

Судя по информации польских и литовских пограничников, на территории Беларуси группы мигрантов могут сопровождать люди в военной форме, которые не только помогают им добраться до границы, но и периодически снабжают  инструментами для преодоления заграждений.

Деньги, шантаж и удобный момент

«Для меня взаимосвязь белорусских и российских силовых структур, курирующих миграционные потоки, здесь очевидна, - рассуждает Коршунов. - При этом, скорее всего, курируются они не через милицию, полицию, пограничников и так далее, а через частные структуры, которые на этом еще и зарабатывают».

То, что нынешние атаки направлены, в первую очередь, на Польшу, эксперт объясняет тем, что страна с самого начала правления Лукашенко была для него эдаким воплощением «коварного Запада» и убежищем для белорусских диссидентов. 

То, что сейчас - период особого обострения, косвенно подтверждает и то, что в Беларуси преследуют обладателей карты поляка, активно закрывают курсы польского языка и в целом притесняют интересы польской диаспоры.

В случае с Литвой, по мнению Коршунова, режим все еще надеется на открытие дороги к литовским портам, что очень важно для экономики Беларуси. «Второй момент: в последние несколько месяцев в Литве звучит тема радикального литвинизма, что негативно отражается на положении белорусской диаспоры в Литве. А режиму ведь это выгодно. Поэтому вмешиваться еще и с миграционной повесткой ему сейчас не нужно. Версия, возможно, конспирологическая, но имеет право на существование», - говорит Генадзь Коршунов.

Еще один важный фактор, по мнению социолога, - закрытые Литвой с 1 марта погранпереходы Райгардас (с белорусской стороны - Привалка) и Лаворишкес (Котловка). Отрытыми остались только два пункта пропуска из шести. «Если сейчас режим попытается спровоцировать Литву, то она может закрыть и их», - говорит он.

Закрытие погранпереходов на границе Беларуси с Польшей, по мнению эксперта, Беларусь сейчас волнует меньше. Как минимум потому, что через польскую границу идет китайский транзит, и его точно не перекроют. 

Нелегальные мигранты - серьезная проблема для ЕС?

По версии эксперта, несмотря на построенные вдоль границы заборы и в целом меры, которые Европа принимает против нелегального миграционного потока с территории Беларуси, Лукашенко этот инструмент оставлять не собирается.

Если сейчас для него это, по словам Коршунова, «небольшая приятная пакость» Европе, то в выгодный для режима момент она может стать серьезной проблемой для ЕС. Такой же, как, например, 10 ноября 2021 года, когда сразу две массовые группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и попасть на территорию Польши. Всего, по данным польских пограничников, только за одни те сутки было зафиксировано 599 попыток прорыва польской границы. 

По мнению эксперта, в течение нескольких недель за счет организованных и контролируемых коридоров режим и сейчас, если ему это будет нужно, сможет собрать группу из тысяч мигрантов, которые вновь массово прибудут к границе.

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