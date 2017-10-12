«Хорошую зарплату на стройке АЭС получают только в российских фирмах» 1 12.10.2017, 10:02

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Скромный райцентр Островец на Гродненщине ждали кардинальные преобразования после начала строительства АЭС.

«Салiдарнасць» выясняла, что теперь жители района говорят об изменениях?

Центр Островца – центр типичного белорусского райцентра. Здесь памятник Ленину, райисполком, почта, старая гостиница, несколько многоквартирных домов. Все это можно обойти меньше чем за полчаса, а дальше начинается частный сектор.

В центре Островца по сути ничего не напоминает о том, что в районе ведется важнейшая стройка страны. Разве что новая гостиница, построенная турками, намекает, что город совсем не прост.

Другое дело – окраина города в сторону строящейся БелАЭС. За последние годы здесь выросли два новых микрорайона. Возведение домов и инфрастурктуры продолжается.

Днем во дворах новых микрорайонов очень немноголюдно. Планируется, что здесь будут жить специалисты, которые прибудут в город, чтобы обслуживать АЭС. Пока же часть домов используется в качестве временных общежитий для строителей.

Местные жители, с которыми удается поговорить, сказали, что изменения в Островце их по большому счету не затронули.

– Мои дети после начала строительства атомки остались работать на прежнем месте. У знакомых тоже ничего не поменялось. Да и что могло поменяться, если хорошую зарплату на стройке атомной станции получают только в российских фирмах, куда местным не устроиться. В новых микрорайонах также живут приезжие, и строились дома для них, – рассказала местная жительница.

Не заметили заметных улучшений в связи со стройкой БелАЭС и жители деревень, рассказал «Салідарнасці» активист ОГП Николай Уласевич. К примеру, в его Ворнянах, втором по величине населенном пункте Островецкого района, который располагается в нескольких километрах от БелАЭС, бани как не было, так и нет. А остальные объекты инфраструктуры за последние годы здесь пережили оптимизацию.

Боятся ли местные жители соседства с атомной электростанцией? Николай Уласевич объяснил «Салідарнасці» так:

– При доверительном разговоре люди нередко говорят: да, конечно, все может быть. Но если говорить в целом об отношении местных жителей к строительству АЭС, то оно, как, пожалуй, и по всей Беларуси безразличное. Большинство с советских времен так воспитано, что либо не имеют определенного мнения по этому поводу, либо считают, что все обойдется.