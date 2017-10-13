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Гендиректор Samsung подал в отставку

  • 13.10.2017, 12:48
Квон О Хьюн
Фото: ЕРА

Квон О Хьюн подчеркнул, что обдумывал свою отставку уже «достаточно долго».

Генеральный директор компании  Samsung Electronics Квон О Хьюн подал в отставку. Об этом сообщает BBC News.

Глава Samsung объяснил свое решение "беспрецедентным кризисом" в компании. Квон подчеркнул, что обдумывал свою отставку уже "достаточно долго" и "не мог ее откладывать", пишет сайт "Гордон".

В совете Samsung Electronics Квон останется до марта 2018 года.

BBC отмечает, что его решение стало очередной неожиданной сменой в руководстве компании. В августе суд центрального округа Сеула приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического главу Samsung Group Ли Чже Ена к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным во взяточничестве и других преступлениях, связанных со скандалом вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Суд постановил, что Ли Чже Ен был причастен к даче взятки в размере 7,2 млрд вон (около $6,38 млн). Также он признан виновным в хищениях, сокрытии активов за рубежом и лжесвидетельстве.


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