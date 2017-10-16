Крымский «вирус Земана» 8 Евгения Горюнова, ru.krymr.com

16.10.2017, 19:45

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Евгения Горюнова

Как полуостров превращают в товар.

Несколько дней назад чешский президент Милош Земан на сессии ПАСЕ предложил узаконить аннексию Крыма путем выплаты Кремлем компенсации Украине за потерю части территории. А вслед за этим депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, открывшую дорогу к отмене политических санкций против России в обмен на выплату ею долгов перед организацией. В общем, старик Маркс был прав, и бытие продолжает определять сознание. Только поможет ли такое сознание европейцам сохранить не только мир, но и саму Европу – это большой вопрос.

Выкуп Крыма

Президент Чехии Милош Земан оказался не первым политиком, который предложил решить вопрос Крыма между Россией и Украиной с помощью денежных знаков – через выкуп Москвой украинского полуострова. Прошлым летом с аналогичным предложением выступила российская оппозиционерка Ирина Хакамада. Признавая, что Крым был Россией аннексирован, а мартовский референдум 2014 года не имел никакой законной силы, она предложила урегулировать вопрос через выплату Украине контрибуции за Крым. «Все нуждаются в мире. Поэтому я считаю, что лучше и проще заплатить Украине контрибуцию», – заявила Хакамада. И хотя с суммой выплаты российская оппозиционерка определиться не смогла, но посчитала возможным «списать все долги Украины перед Россией» и даже еще добавить, если будет нужно.

Но с российскими либералами давно уже все ясно – украинский вопрос для них навсегда останется камнем преткновения, а Крым стал всего лишь лакмусом. А вот заявление президента европейской страны для многих стало неприятным сюрпризом. Мы ведь привыкли считать, что ценности для европейцев далеко не пустой звук, а значит, российская аннексия как грубое нарушение международного права не должна остаться безнаказанной. Однако если присмотреться внимательно, то слова Земана вроде бы и не нарушают ценностной парадигмы: предлагая «купить» Крым у Украины, он апеллировал к базовой потребности европейцев – сохранению мира.

Рядовой европеец плохо себе представляет, где находится этот самый Крым, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. И почему территориальный спор между двумя странами нельзя решить полюбовно – с помощью компенсации, если на кону стоит война.

Рядовой парижанин, берлинец или амстердамец хочет жить своей обычной жизнью с кофе по утрам, лыжами в Альпах зимой и турецким побережьем летом. И его мало волнует судьба маленького полуострова, который волею судьбы оказался катализатором распада всей мировой системы. Французский клерк или немецкий бюргер особо не задумываются о хитросплетениях мировой политики – для этого у них есть Эммануэль Макрон или Ангела Меркель. А у чехов есть Милош Земан, функции которого, правда, сродни полномочиям английской королевы. И, конечно, Земана никто в Чехии не уполномочивал выступать с такими предложениями, а политическая элита страны уже осудила своего президента. Все это так. Но заявление Земана было, а негативной реакции в ПАСЕ практически не было. А это значит, что Земан не является исключением из правил – его точка зрения близка многим рядовым европейцам, на чьих чувствах будет играть нынешний президент Чехии и ему подобные, подменяя понятия. И для них «продажа» чужой территории – это не циничное попирание международного права, а лишь способ избежать войны, ради которого они готовы пойти даже на «сделку с дьяволом».

Цена принципов

Смысл заявления Милоша Земана стал ясен чуть позже, когда в ПАСЕ приняли резолюцию, позволяющую через некоторое время снять политические санкции с России. В результате таких манипуляций делегация страны-агрессора (по версии самой же ПАСЕ) сможет вернуться в зал заседаний Страсбурга.

В январе 2015 года в ответ на аннексию Крыма и участие в войне на украинском Донбассе Парламентская ассамблея ввела санкции против России, лишив ее права голоса. В свою очередь, Москва отказалась принимать участие в заседаниях организации. Отсутствие россиян особо не сказалось на работе ПАСЕ, если бы не одно «но»: Россия отказалась платить взносы в полном объеме, задолжав организации миллионы евро.

Рачительные европейцы такого удара перенести не смогли, поскольку недофинансирование потребует сокращения по ряду направлений работы. Но дело не только в деньгах. Согласно правилам организации, страну, которая не платит взносы, нужно исключать. «Если страна-член не платит свой взнос, это – вызов для нас. Это неприемлемо, в Совете Европы не может быть члена, который не финансирует бюджет», – цитирует генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда Европейская правда.

Сложно понять, что же так напугало европейских политиков – задолженность России или необходимость ее исключения. Хотя, возможно, здесь сработали оба фактора. С одной стороны, российский долг – сумма немалая: по разным подсчетам от 5 до 10% бюджета организации. С другой – Совет Европы явно не хочет исключать Россию из своих рядов, не желая сжигать мосты в отношениях с Москвой.

Отчасти такая же линия поведения характерна и для всего Евросоюза. «ЕС и Россия зависят друг от друга. Поэтому мы будем взаимодействовать с Россией, чтобы обсуждать разногласия и сотрудничать в тех случаях, когда наши интересы пересекаются», – говорится в новой внешнеполитической стратегии ЕС. Правда, в Брюсселе подчеркивают, что полная нормализация отношений (отмена всех санкций и возобновление политического диалога по линии ЕС-Россия) возможна только после полного восстановления украинского суверенитета над всей территорией страны. И в этом случае ЕС твердо стоит на позициях международного права. Но распространение «вируса Земана» среди европейских политиков может пошатнуть эти принципы ради спасения Европы от войны.

История – весьма саркастичная дама: президент страны, которую в 1938 году сдали на растерзание Гитлеру, предлагает смириться с агрессией Путина против Украины, «умиротворив» его Крымским полуостровом. Хотя новый век внес свои коррективы – Гитлеру Чехословакию отдали бесплатно, Путину Крым предлагают купить. Но в целом методы остались старыми – чужая территория в обмен на спокойствие европейцев.

Нынешняя коммерциализация политической жизни не смогла обойти вниманием и мировую политику. Поэтому с трибуны организации, которая призвана отстаивать демократические ценности, среди которых есть и принцип верховенства права, звучат слова о «торговле территориями». А депутаты ПАСЕ вместо того, чтобы действовать по своим же правилам, начинают их менять в угоду все тем же коммерческим интересам.

Когда в ХХ веке Чемберлен и Даладье отдавали Чехословакию на растерзание Гитлеру, они лелеяли призрачную надежду на то, что им все же удастся избежать войны на Западе. Сегодня Милош Земан предлагает просто купить мир для Европы, заплатив за него частью украинской территории и судьбами людей. Готовы ли европейские политики в ХХІ веке пойти на такую «сделку с дьяволом»? Исходя из нынешнего расклада – вряд ли. Хотя и такого варианта развития событий нельзя исключать: если ценности все больше имеют цену, то их всегда можно купить. Но тогда это станет не спасением, а крахом Европы.

Евгения Горюнова, krymr.com