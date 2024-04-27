Украинские хакеры и разведчики успешно атаковали дочернюю компанию российской «МТС» 27.04.2024, 18:58

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Мощную кибератаку ощутили жители девяти городов РФ.

В ночь с 26 на 27 апреля 2024 года украинская хакерская группа BO Team и Главное управление разведки совершили хакерскую атаку на российскую компанию АО «МТТ», которая является дочерним предприятием ПАО «МТС».

Как РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, украинские киберспециалисты заранее получили доступ ко всему сетевому оборудованию АО «МТТ».

После чего в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года была осуществлена мощная кибератака на все захваченные устройства. Целью атаки стало уничтожение программного обеспечения и конфигурационных файлов.

По результатам кибератаки причинен существенный ущерб АО «МТТ», сервисы предприятия до сих пор не работают во многих регионах России, на что жалуются клиенты компании. В частности, провайдер приостановил работу в:

- Москве,

- Самаре,

- Санкт-Петербурге,

- Хабаровске,

- Нижнем Новгороде,

- Ростовые на Дону,

- Волге,

- Уфе,

- Калининграде.

Для восстановления всего оборудования специалистам предприятия придется физически подключаться к каждому устройству, что может занять недели, учитывая географию расположения каждого из них.

Межрегиональный Транзит Телеком - телекоммуникационная компания, провайдер в России, обслуживающий тысячи корпоративных и миллионы частных клиентов.

Отметим, что «МТТ» входит в ТОП-10 крупнейших российских телекоммуникационных компаний, предоставляя встроенные мобильные и платформенные решения в области автоматизации бизнес-процессов для ведущих финансовых и интернет-организаций России.