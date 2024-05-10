«Все из-за жадности и дремучей безграмотности Лукашенко» 5 10.05.2024, 21:56

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Диктатору придется ответить за свои преступления.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Олег:

- Увидел тут данные, которые приводит «Флагшток» относительно того, что в Гомельской области количество ветеранов сократилось с 2020-го по 2024-ый год с 716 до 142 человек. За время пика пандемии короновируса к 2023-му их осталось 216. В Европе количество смертей ветеранов в эти годы было на 30-70 % меньше.

В Беларуси из-за преступной жадности и дремучей безграмотности Лукашенко, во время пандемии вызывающе игнорировали элементарные меры карантина и медицинской борьбы с эпидемией. Это и привело к такому трагическому количеству смертей, особенно среди ветеранов, организм которых был ослаблен.

Лукашистам не удастся скрыть очередное преступление истерией относительно 9 мая.