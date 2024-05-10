В Беларуси крупный банк тайно поднял ставки по кредитам 10.05.2024, 18:50

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Это затронуло в том числе займы на недвижимость.

«Банк БелВЭБ» с 8 мая повысил процентную ставку по кредитам на недвижимость, которые выдаются на общих условиях. Теперь она составляет 17,22% годовых. Об этом «Зеркалу» сообщили в контакт-центре финучреждения.

При этом на сайте банка в разделе с новостями о повышении ставок не сообщается, говорится только об увеличении срока кредитования по некоторым займам.

Ранее ставка была на уровне 16,6%. С 8 мая она составляет 17,22% (это ставка рефинансирования, которая сейчас составляет 9,5% годовых, плюс 7,72 процентных пункта).

Банк предлагает кредит на недвижимость на срок до 20 лет. Банк готов выдать до 90% от стоимости объекта недвижимости (150 000 рублей в случае рефинансирования кредитов других банков). Но есть ограничения по возрасту — от 21 года до 55 лет.

К слову, «Банк БелВЭБ» также поднял ставки по многие другим кредитам, в том числе по потребительским.