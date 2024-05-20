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Усик возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring

  • 20.05.2024, 22:17
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Усик возглавил рейтинг лучших боксеров The Ring
Александр Усик

Украинец 18 мая победил британца Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) украинец Александр Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

Усик 18 мая победил в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри, отобрав его титул WBC и став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Украинец сместил с первого места в рейтинге японца Наою Иноуэ, который является абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).

Иноуэ возглавил рейтинг The Ring 9 мая после защиты своих титулов в бою с мексиканцем Луисом Нери.

Третье место в рейтинге занимает американский чемпион WBA, WBO и WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд.

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