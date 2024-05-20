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В Минске задержали мать четверых детей, челюстно-лицевого хирурга Елену Терешкову

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  • 20.05.2024, 21:47
  • 2,686
В Минске задержали мать четверых детей, челюстно-лицевого хирурга Елену Терешкову
Елена Терешкова

Она также была двукратной чемпионкой Беларуси по таэквондо.

Силовики задержали челюстно-лицевого хирурга Елену Терешкову, сообщили правозащитники из dissidentby.

По предварительной информации, Терешкова задержана в рамках уголовной статьи о грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Правозащитники пишут, что женщина сейчас может находиться в СИЗО. Дома у женщины остались четверо детей.

Елена Терешкова — родная сестра осужденного на 5 лет колонии активиста Максима Винярского.

Помимо основной профессии, она писательница, переводчица, в свое время была двукратной чемпионкой Беларуси по таэквондо.

Терешкову с мужем уже задерживали в августе 2021 года.

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