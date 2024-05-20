В Минске задержали мать четверых детей, челюстно-лицевого хирурга Елену Терешкову

В Минске задержали мать четверых детей, челюстно-лицевого хирурга Елену Терешкову2
- 20.05.2024, 21:47
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Она также была двукратной чемпионкой Беларуси по таэквондо.
Силовики задержали челюстно-лицевого хирурга Елену Терешкову, сообщили правозащитники из dissidentby.
По предварительной информации, Терешкова задержана в рамках уголовной статьи о грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Правозащитники пишут, что женщина сейчас может находиться в СИЗО. Дома у женщины остались четверо детей.
Елена Терешкова — родная сестра осужденного на 5 лет колонии активиста Максима Винярского.
Помимо основной профессии, она писательница, переводчица, в свое время была двукратной чемпионкой Беларуси по таэквондо.
Терешкову с мужем уже задерживали в августе 2021 года.