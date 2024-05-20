Байден назвал решение МУС выдать ордеры на арест израильских лидеров «возмутительным» 20.05.2024, 22:25

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Джо Байден

Госсекретарь США также раскритиковал ходатайство прокурора МУС.

Президент США Джо Байден 20 мая раскритиковал ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвав этот шаг «возмутительным». Об этом сообщает Reuters.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности», — говорится в заявлении Байдена.

Его главный помощник, госсекретарь США Энтони Блинкен также раскритиковал решение МУС, подняв вопросы по поводу юрисдикции суда, а также процесса подачи этого заявления. Он добавил, что это может поставить под угрозу переговоры по освобождению заложников и прекращению огня.

«По сути, это решение не помогает и может поставить под угрозу предпринимаемые усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и обеспечить подвоз гуманитарной помощи», — сказал Блинкен.

Он добавил, что Израиль готов сотрудничать с судом и что прокурор должен был посетить эту страну уже на следующей неделе, но вместо этого он выступил по кабельному телевидению и предъявил обвинения.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС. Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершенных во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной атаки израильских сил в секторе Газа.