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Байден назвал решение МУС выдать ордеры на арест израильских лидеров «возмутительным»

  • 20.05.2024, 22:25
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Байден назвал решение МУС выдать ордеры на арест израильских лидеров «возмутительным»
Джо Байден

Госсекретарь США также раскритиковал ходатайство прокурора МУС.

Президент США Джо Байден 20 мая раскритиковал ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвав этот шаг «возмутительным». Об этом сообщает Reuters.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности», — говорится в заявлении Байдена.

Его главный помощник, госсекретарь США Энтони Блинкен также раскритиковал решение МУС, подняв вопросы по поводу юрисдикции суда, а также процесса подачи этого заявления. Он добавил, что это может поставить под угрозу переговоры по освобождению заложников и прекращению огня.

«По сути, это решение не помогает и может поставить под угрозу предпринимаемые усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и обеспечить подвоз гуманитарной помощи», — сказал Блинкен.

Он добавил, что Израиль готов сотрудничать с судом и что прокурор должен был посетить эту страну уже на следующей неделе, но вместо этого он выступил по кабельному телевидению и предъявил обвинения.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны, а также трех лидеров палестинской группировки ХАМАС. Хан считает, что все они виновны в военных преступлениях, совершенных во время нападения ХАМАС на Израиль и ответной атаки израильских сил в секторе Газа.

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