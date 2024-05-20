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В Израиле отреагировали на запрос МУС ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

  • 20.05.2024, 18:34
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В Израиле отреагировали на запрос МУС ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Ицхак Герцог
фото: global look press

Глава МИД Израиля намерен призвать глав МИД других стран мира выступить против решения прокуратуры.

Президент Израиля Ицхак Герцог и глава МИД страны Исраэль Кац 20 мая отреагировали на запрос Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Герцог в соцсети Х назвал заявление главного прокурора МУС Карима Хана «возмутительным».

По его словам, это показывает, в какой степени международная судебная система находится под угрозой краха. Герцог подчеркнул, что такой шаг «придает смелости террористам во всем мире и нарушает все основные правила суда в соответствии с принципом взаимодополняемости и другими правовыми нормами».

«Лидеры ХАМАС – репрессивные диктаторы, виновные в массовых убийствах, массовых изнасилованиях и массовых похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев. Любая попытка провести параллели между этими жестокими террористами и демократически избранным правительством Израиля, работающим над выполнением своего долга по защите своих граждан, полностью придерживаясь принципов международного права, является возмутительной и не может быть исключена никем», – заявил президент Израиля.

Он ожидает, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг.

Кац также назвал заявление Хана «возмутительным» и сообщил, что дал указание создать командный центр в министерстве, чтобы не дать «помешать Израилю реализовать свое право на самооборону». Глава МИД Израиля намерен призвать глав МИД других стран мира выступить против решения прокуратуры.

«В то время как убийцы и насильники ХАМАС совершают преступления против человечности, против наших братьев и сестер, прокурор одновременно упоминает премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с нацистскими монстрами ХАМАС – исторический позор, который запомнится навсегда», – написал политик.

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