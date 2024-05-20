В Израиле отреагировали на запрос МУС ордеров на арест Нетаньяху и Галанта 20.05.2024, 18:34

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Ицхак Герцог

фото: global look press

Глава МИД Израиля намерен призвать глав МИД других стран мира выступить против решения прокуратуры.

Президент Израиля Ицхак Герцог и глава МИД страны Исраэль Кац 20 мая отреагировали на запрос Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Герцог в соцсети Х назвал заявление главного прокурора МУС Карима Хана «возмутительным».

По его словам, это показывает, в какой степени международная судебная система находится под угрозой краха. Герцог подчеркнул, что такой шаг «придает смелости террористам во всем мире и нарушает все основные правила суда в соответствии с принципом взаимодополняемости и другими правовыми нормами».

«Лидеры ХАМАС – репрессивные диктаторы, виновные в массовых убийствах, массовых изнасилованиях и массовых похищениях мужчин, женщин, детей и младенцев. Любая попытка провести параллели между этими жестокими террористами и демократически избранным правительством Израиля, работающим над выполнением своего долга по защите своих граждан, полностью придерживаясь принципов международного права, является возмутительной и не может быть исключена никем», – заявил президент Израиля.

Он ожидает, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг.

The announcement of the prosecutor at the ICC is beyond outrageous, and shows the extent to which the international judicial system is in danger of collapsing.



Taken in bad faith, this one-sided move represents a unilateral political step that emboldens terrorists around the… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 20, 2024

Кац также назвал заявление Хана «возмутительным» и сообщил, что дал указание создать командный центр в министерстве, чтобы не дать «помешать Израилю реализовать свое право на самооборону». Глава МИД Израиля намерен призвать глав МИД других стран мира выступить против решения прокуратуры.

«В то время как убийцы и насильники ХАМАС совершают преступления против человечности, против наших братьев и сестер, прокурор одновременно упоминает премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с нацистскими монстрами ХАМАС – исторический позор, который запомнится навсегда», – написал политик.

The outrageous decision by the Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague is an unrestrained frontal assault on the victims of October 7th and our 128 hostages in Gaza.



While Hamas murderers and rapists commit crimes against humanity against our brothers and… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 20, 2024