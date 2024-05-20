Neuralink разрешили вживить чип в мозг второму добровольцу 2 20.05.2024, 22:38

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Компания Илона Маска уже начала принимать заявки от желающих.

Компания Neuralink Илона Маска получила разрешение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) на вживление чипа для прямой связи с компьютером в мозг второго добровольца. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal в понедельник, 20 мая.

Маск написал в соцсети X, что компания уже начала принимать заявки от всех, кто хочет стать вторым реципиентом мозгового чипа. «Это наш кибернетический мозговой имплант «Телепатия», который позволяет вам управлять своим телефоном и компьютером, просто думая», - написал Маск.

Neuralink is accepting applications for the second participant.



This is our Telepathy cybernetic brain implant that allows you to control your phone and computer just by thinking.



No one better than Noland (@ModdedQuad) himself to tell you about the first! https://t.co/k9DaZ3xr5g — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Вживляемое устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов.

Как пишет WSJ, американский регулятор одобрил изменения в процесс имплантации чипа Neuralink, предложенные компанией после проблем с устройством у первого участника испытаний Нолана Арбо. Мужчине, парализованному ниже плеч, вживили чип в конце января 2024 года. В марте Neuralink опубликовала видеоролик, где видно, как он играет в шахматы, делая ходы с помощью мыслей.

Через месяц после операции разработчики заметил сбои в работе устройства. По данным WSJ, большинство из нитевидных электродов чипа сместились и перестали считывать сигналы. Теперь Neuralink собирается имплантировать чип глубже в моторную кору мозга второго добровольца, чтобы избежать повторения проблемы.

До конца 2024 года Neuralink рассчитывает имплантировать устройства 10 добровольцам, а также подать заявки на проведение испытаний со своими чипами в Канаде и Великобритании, пишет WSJ.