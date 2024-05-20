Испания озвучила сроки поставки танков Leopard Украине
- 20.05.2024, 21:16
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Страна предпринимает важные усилия для оказания помощи.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила поставку в Украину в конце июня новой партии боевых танков «Леопард», а также боеприпасов различных типов, о чем в этот понедельник сообщило ее ведомство, передает El Mundo.
Министр подчеркнула «важные усилия», которые Испания уже предпринимает, и особо упомянула подготовку украинских солдат.
Ранее Испания передала Украине обещанные ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.
Также Европейская комиссия заявила в понедельник, что российское наступление на Харьков “еще раз демонстрирует» острую необходимость для стран ЕС обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны. Об этом в соцсети X написал представитель Европейской службы внешних связей Питер Стано.
Он также заверил, что «преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры еще раз демонстрируют необходимость для Европы срочно увеличить поддержку ПВО» Украины.