Испания озвучила сроки поставки танков Leopard Украине 20.05.2024, 21:16

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Страна предпринимает важные усилия для оказания помощи.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила поставку в Украину в конце июня новой партии боевых танков «Леопард», а также боеприпасов различных типов, о чем в этот понедельник сообщило ее ведомство, передает El Mundo.

Министр подчеркнула «важные усилия», которые Испания уже предпринимает, и особо упомянула подготовку украинских солдат.

Ранее Испания передала Украине обещанные ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.

Также Европейская комиссия заявила в понедельник, что российское наступление на Харьков “еще раз демонстрирует» острую необходимость для стран ЕС обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны. Об этом в соцсети X написал представитель Европейской службы внешних связей Питер Стано.

Он также заверил, что «преступления против мирного населения и гражданской инфраструктуры еще раз демонстрируют необходимость для Европы срочно увеличить поддержку ПВО» Украины.