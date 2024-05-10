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Украина нанесла успешный удар по нефтебазе в Луганской области

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  • 10.05.2024, 22:39
  • 1,126
Украина нанесла успешный удар по нефтебазе в Луганской области

В оккупированных Ровеньках начался пожар после взрывов.

Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области сегодня, 10 мая, прогремели взрывы, после чего начался пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В 22:02 местные жители сообщили о «прилетах» в городе.

Позже было опубликовано видео крупного пожара. Однако официальной версии произошедшего нет. Ровеньки расположены в глубоком тылу, до линии фронта около 110 км.

Российские СМИ со ссылкой на оперативные службы региона сообщают, что под удар попала нефтебаза в Ровеньках.

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