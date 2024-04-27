Топ-5 фильмов для хорошего настроения 27.04.2024, 17:56

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Они отлично подойдут для просмотра в выходные.

Подборка фильмов, наполненных атмосферой легкости и влюбленности, которые можно посмотреть вдвоем.

«Ты далеко, ты близко» (2021)

Лаки и Майлс встречаются в переполненном итальянском аэропорту. В мире разразилась пандемия, и они пытаются добраться домой. Существует ли любовь с первого взгляда? Героям довелось испытать это на себе. Эта короткая — всего лишь пятиминутная — встреча навсегда изменит их жизни. Майлс не знает, что Лаки украла бейджик с его чемодана, потому очень удивляется, когда ему в Лондон раздается видеозвонок по Facetime.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Оскароносная история начинающей актрисы и джазового музыканта. Она между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, а он мечтает открыть свой бар, но пока сам вынужден подрабатывать в чужих заведениях. Пришедший к влюбленным успех начинает менять их отношения.

«Любовь со словарем» (2007)

Жизнь до тридцати лет пролетает незаметно и настолько быстро, что не успеваешь оглянуться, как все твои подруги замужем и воспитывают детей. А у тебя нет ни семьи, ни бойфренда. Вот так и Нора, красивая, слегка эмоциональная женщина, который сильно за тридцать, изо всех сил она мечтает влюбится и выйти замуж.

Она решается пойти на свидание то с одним, то со вторым. Все эти встречи заканчивается лишь ещё большим стрессом и разочарованием. И вот однажды за ней начинает ухаживать молодой очаровательный француз Жюльен.

«Любовные штучки» (2023)

У актера Марвина Боша миллионы поклонников, но о нем никто ничего не знает. Накануне премьеры нового фильма скрытный артист соглашается пообщаться со звездой журналистики Беттиной Бамбергер. Марвин ставит лишь одно условие — никаких вопросов о личном, однако охотница за сенсациями нарушает договор.

Артист сбегает с интервью, но Беттина не собирается оставлять его в покое. Пока папарацци города разыскивают Боша, тот забредает в крошечный театр.

«Искусство любить» (2011)

Несколько историй о различных французских влюбленных парочках. Истории о влюбленных людях и о людях, ищущих свое счастье. Любовь такая разная и каждый проживает и чувствует её особенным образом.