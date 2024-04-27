Молдова станет следующей целью Кремля? 1 27.04.2024, 18:21

Россия открыто ведет гибридную войну против Молдовы.

Россия сейчас открыто ведет гибридную войну против Молдовы. Для этого Кремль использует все доступные способы воздействия и вмешательства, чтобы навязать свою волю.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

Он отметил, что Москва, в частности, пыталась организовать государственный переворот, заполнила страну дезинформацией и спонсировала пророссийские оппозиционные партии.

- Насколько сегодня мне известна информация, то правительство и президент Республики Молдова полностью контролируют ситуацию. Несмотря на то, что россияне пытаются проводить определенные мероприятия по ее дестабилизации, - говорит Братчук.

По его словам, соответствующие риски ожидаются и правительство Молдовы их видит.

- Надеюсь, что у чиновников страны есть адекватные решительные консультанты, которые в случае необходимости окажут методическую и практическую помощь. Это, конечно, внутреннее дело Молдовы, но мы желаем нашим друзьям успеха в этом нелегком деле и возвращения всех территорий, которые находятся под российской оккупацией, в частности, непризнанное Приднестровье, в Республику Молдова, – резюмировал представитель Украинской добровольческой армии «Юг».

Напомним, по данным аналитиков ISW, молдавские деятели с пророссийской позицией продолжают выдвигать условия, чтобы оправдать возможную грядущую российскую агрессию в Молдове. Связанная с Кремлем губернатор Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правительство Молдовы является «русофобским» и сопротивляется этой инициативе.