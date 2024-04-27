Как сложилась жизнь белорусской официантки, которая стала женой шейха из Дубая 9 27.04.2024, 18:52

8,684

В 2007-ом году эта история была во всех мировых СМИ.

Белорусская девушка вдруг встретила принца: в 2007 году история Натальи Алиевой была, кажется, во всех мировых СМИ. Люди восхищались судьбой Золушки из гостиницы «Минск», которая стала женой миллионера и улетела с ним в Дубай. Но что известно сейчас о героях этой сказки? На этот вопрос ответила «Наша нива».

Нельзя сказать, что жизнь баловала Наталью — простую девушку из Смолевичей. Тогда, в 2007 году, каждое утро 19-летняя девушка садилась в маршрутку и ехала в столицу на занятия в Белорусский государственный университет физической культуры. В свободное время играла в волейбол. А чтобы не сидеть на шее у родителей, начала работать официанткой в ресторане отеля «Минск».

Коллеги Натальи описывали ее как обычную девушку, которая любит мини-юбки, джинсы и ночные клубы.

Вчерашняя школьница стала женой миллиардера из Дубая

Но внезапно в Минск приехал шейх Саид бин Мактум аль-Мактум, дядя которого в тот момент был эмиром Дубая. Принц тогда был молодым красивым спортсменом. Тридцатилетний мужчина с миллиардами на счетах в банке занимался стендовой стрельбой и даже представлял ОАЭ на Олимпийских играх. В белорусскую столицу он приехал, чтобы поучаствовать в очередных соревнованиях, и поселился в гостинице «Минск».

Шейх Саид бин Мактум аль-Мактум

И вот в один обычный день шейх захотел пить и попросил принести в номер стакан сока. К дорогому гостю отправили Наталью. Дубайский спортсмен-миллиардер стал с порога признаваться в любви белорусской студентке?

Девушка даже не очень понимала, что происходит, так как плохо знала английский. После этой встречи шейх стал регулярно делать заказы в номер — то фрукты, то еще что-то. И видимо, поговорил с руководством гостиницы, так как к нему всегда отправляли именно Наталью. Он пытался разговорить скромную официантку, улыбался, шутил… Пригласил девушку на тренировку, потом на ужин, а потом они долго гуляли по городу.

Саид на Олимпийских играх

Галина, сестра Натальи, позже рассказывала в интервью «Комсомольской правде»:

— Саид — очень решительный мужчина. Уже через пару дней спросил у Наташи, не хочет ли она принять мусульманство. А наутро сделал ей предложение.

Шейх даже поехал в Смолевичи, чтобы поговорить с родителями любимой. Попробуйте сейчас представить панику простой белорусской семьи, которая услышала новость, что к ним едет представитель правящей династии Дубая. Мама девушки — обычная медсестра — целый день готовила на кухне угощения.

Саид был с целой делегацией — сопровождало его около 20 человек, в числе которых был переводчик и даже повар (наверное, он ничего не знал о белорусских традициях и гостеприимстве). Как и полагается жениху, он говорил комплименты родителям и нахваливал угощения. Потом заявил, что хочет жениться на Наталье.

Наталья Алиева

Mать Натальи Лилия сватовство встретила слезами и только постоянно повторяла: «Чужая страна, чужие люди, полигамия!». Но друзья и сестра Натальи уговорили мать, что так будет лучше для девушки, после чего принц приехал еще раз.

Друзьям и соседям Лилия рассказывала, что принц показался ей «честным, умным, тактичным молодым человеком с великолепным образованием». По ее словам, богатство Саида не имеет значение, мол, она не такой человек, «чтобы менять свою дочь на какие-то богатства». «Я не верю, что Наташе важно, что он обеспеченный человек. Она полюбила его как личность, я в этом уверена. Я вижу, моя девушка счастлива. И мой зять тоже. А это для меня самое главное», — приводил слова матери Наташи сайт oko.by.

Саид бин Мактум аль-Мактум

Был, конечно, один нюанс. Саид был женат и имел аж пять детей (четыре сына и дочь). Но его это не смущало — религия же и законы родной страны разрешают. Поэтому с чистой совестью он предлагал белоруске роль второй жены. Наталья ответила: «Да!».

Скромную семейную свадьбу провели в Минске — шейх очень не хотел, чтобы новость о его браке попала в СМИ хотя бы до возвращения в ОАЭ. Перед свадьбой Наталья приняла ислам и сменила имя на Аиша. Вскоре супруги полетели сначала на Кипр (туда же специально прилетела первая жена Саида, чтобы познакомиться), а потом в Дубай.

Кажется, в Беларуси решение Натальи выйти замуж за шейха не одобрили только в вузе, который девушка бросила. Преподавательница Натальи в университете физкультуры Екатерина Лычкина выразила обеспокоенность судьбой девушки. Она также отметила, что девушка плохо училась.

Говорят, на родине Саида его свадьба стала настоящей сенсацией. Оно и не удивительно: студентка-официантка из города, о котором даже никто никогда не слышал в стране, породнилась с правящей династией.

В новой стране Наталья начала учить английский и арабский — муж нанимал для нее лучших репетиторов.

Наталья Алиева

Поселилась девушка в собственном доме в элитном районе Джумейра, где находятся дома высокопоставленных лиц. Она получила личного водителя и охранников.

Осенью 2007 года родители летали навестить дочь. Их впечатления описывала «Комсомольская правда».

— Я первый раз в жизни видел такую красоту — дворец целый, — радовался отец Натальи-Аиши Муслим Алиев. — У Наташи две служанки, повар, садоводы. Во дворе павлины ходят, в вольере — косули. Гепард маленький в доме. Она с ним, как с котом, балуется! Теперь еще просит мужа пантеру завести.

Наталья (Аиша) и Саид

Отец уточнил, что в роскошном особняке его дочь живет одна. В ОАЭ принято, что состоятельный мужчина дарит каждой жене отдельный дом, а сам живет в своем. К слову, тестя к себе Саид тоже пригласил:

— Он пригласил меня в свой игл-хаус, так называемый орлиный дом: в нем везде орлы-красавцы живые. Там только мужчины собираются. Вопросы свои решают, в шахматы играют, в бильярд… Есть у него специальные владения, где проходят стрельбы, — там тоже был. Видел книгу, богато украшенную, о семье Саида. А фотографии его отца по всему городу висят.

Папа признался, что молодые предлагали ему с женой переехать в Дубай, но родители решили, что им больше нравится привычная жизнь в Смолевичах.

Рассказал тогда же Муслим Алиев и об отношениях дочери с первой женой. Мол, та приняла новую любовь мужа спокойно. Ведь если закон в стране позволяет иметь несколько жен, так чему же удивляться или возмущаться? Дом Сухемы — первой жены — находился даже не рядом с домом белоруски. По словам отца, у Натальи были хорошие отношения и со своей предшественницей, и с ее детьми.

Жены даже обменивались друг с другом подарками, вместе пекли торты и организовывали совместные семейные праздники, на которые собиралось до 100 гостей.

Наталья Алиева

В том же 2007 году в Дубай в отпуск поехала и журналистка «Комсомольской правды». Она предложила Наталье встретиться — и та согласилась. Вот как описывали жену Шейха: «Тоненькая, изящная. Черная абайя (длинное арабское платье с рукавами) только подчеркивает ее хрупкость». На вопрос, не жарко ли в таком наряде, женщина ответила:

— Ты что! Абайи делают из очень хорошей ткани. Стоят они больше, чем перстень с бриллиантом. Это только кажется, что ее носить в жару невыносимо. Очень комфортно надевать абайю и на платье, и на джинсы. Косынка, скрывающая лицо полностью, у меня тоже есть. Но Саид не требует, чтобы я ее одевала.

Кажется, Наталья была в эйфории от удачного брака.

— Саид часто ездит на соревнования по всему миру, — рассказывала белоруска. — Иногда позвонит мне: «Я очень соскучился, прилетай…».

Она признавалась в любви к своему мужу.

Саид вместе с Зейнаб в 2015 году

В сентябре 2008 года Наталья родила дочь. О рождении ребенка СМИ сообщила бабушка Натальи Ядвига:

— Саид очень счастлив. Ручки-ножки ребенка целует.

Девочку назвали Алия, в честь бабушки со стороны папы. Счастливый Саид подарил жене дорогую машину (третью в ее личном автопарке) и кольцо с бриллиантом.

Англоязычные СМИ писали, что Наталья не забыла своих родных и помогала им деньгами, купила им дом и машину.

Но потом стали появляться новости о конфликтах в паре. Говорили о том, что белоруска, которая все же росла в европейской стране, не смогла стать покорной мусульманской женой. По слухам, ей очень не нравилось то, что она не могла принимать абсолютно никаких решений в своей жизни. Доходило до абсурда: Наталья хотела машину черного цвета, а муж покупал ей белую, так как считал, что в черной жене будет слишком жарко.

Пару все реже видели вместе. Пожалуй, наиболее сложным для белоруски стал 2015 год. Тогда Саид поехал в Азербайджан на соревнования по стрельбе и вернулся оттуда с третьей женой. Ей стала бывшая гимнастка Зейнаб Джавадлы. В 1999-2012 годах она выступала в составе сборной Азербайджана по художественной гимнастике. Однако из-за травмы девушке пришлось завершить карьеру в большом спорте и стать тренером. В 2013 году она открыла собственную школу гимнастики.

Зейнаб Джавадлы

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что внешне Наталья и Зейнаб очень похожи. Говорят, что после этого брака отношения между Натальей и Саидом окончательно испортились. Уже в следующем году Зейнаб родила дочь, которую назвали Саной. Потом появились еще две девочки — Асия и Салама.

Судьбу Зейнаб нельзя назвать счастливой. В 2019 году она развелась с Саидом и хотела вместе со своими родителями (они жили с ней в Дубае) и дочерьми вернуться на родину, но ей не разрешили это сделать.

В 2020 году женщина опубликовала эмоциональное видео: она плакала и просила помощи. Зейнаб утверждала, что после развода она стала жертвой физического и эмоционального насилия со стороны бывшего мужа. На видео также демонстрировалось, как какие-то люди уводят из дома родителей бывшей гимнастки, и слышно, как кто-то из детей говорит: «Вы не можете нас забрать».

Зейнаб со своими дочерьми

В 2022 году BBC сообщала, что адвокаты Зейнаб подали запрос в Совет ООН по правам человека. Они хотели, чтобы Совет вмешался в дела властей ОАЭ, чтобы обеспечить безопасность Зейнаб Джавадлы и ее детям. В запросе утверждалось, что женщина столкнулась с насилием, преследованием и запугиванием со стороны властей во время ожесточенной битвы за опеку с шейхом Саидом бин Мактумом бин Рашидом Аль Мактумом.

Чем закончилась эта история, не сообщалось. Зейнаб удалила свою страницу в инстаграме и не публикует новых сообщений в твиттере с 2022 года.

Что сейчас с белорусской женой шейха, тоже точно неизвестно. В СМИ появлялась информация, что она, как и раньше, живет в собственном дворце на полном содержании, но с мужем не видится.

Наталья с дочерью