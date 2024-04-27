Жив Путин или нет, реальная власть в России уже явно не у него 2 Александр Кирш

27.04.2024, 17:50

2,692

Подковерная борьба между «башнями Кремля» еще не закончилась.

Заместителя министра обороны РФ демонстративно арестовали— вместо того, чтобы тайно убить, как это традиционно практиковалось с теми, кто виноват, мешает или нуждается в перенаправлении своих финансовых потоков. Это вовсе не стиль Путина и потому означает, что власть в Мордоре принадлежит Патрушеву, который делает из точечного устранения системное.

Во внешних отношениях политику нового главы Кремля составит, наоборот, переход на гибридные войны вместо открытых, и в первую очередь гибрид коснётся, как ожидают, стран Балтии,.

Насколько власть Патрушева реальна и безальтернативна, можно будет судить по тому, возглавит ли его сын правительство после путинской инаугурации, и если нет — борьба между высокими башнями (хоть и под ковром) ещё не закончилась и арестов — интересных и разнообразных — ещё будет много.

Для украинцев при этом вариант с Патрушевым, конечно, не лучший из возможных, но не стоит исключать, что Запад сделает (или уже сделал?) ставку именно на него, ибо он более «умеренный», чем армия, и более «надёжный и предсказуемый», чем «либералы».

Александр Кирш, «Обозреватель»