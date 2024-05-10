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Bloomberg: Российские агенты готовят диверсии в Европе

  • 10.05.2024, 3:00
Bloomberg: Российские агенты готовят диверсии в Европе

Военная разведка РФ стала более активной.

Военная разведка РФ стала активнее работать в странах Европы. Для осуществления диверсий ГРУ нанимает молодых людей через Интернет. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на анонимные источники среди чиновников Европы.

Странам Европы рекомендуется принять меры против повышенного риска насилия со стороны поддерживаемых Россией агентов.

«За серией все более явных, частых и скоординированных инцидентов по всему континенту, вероятно, стоит рука военной разведки ГРУ», – заявили источники.

Правительства разных стран пытаются бороться с растущими угрозами саботажа и запугивания, финансируемыми РФ, накануне выборов в Европарламенте в следующем месяце.

Высокопоставленный чиновник заявил СМИ, что Кремль больше не волнует, поймают ли его агента во время совершения преступления или нет.

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