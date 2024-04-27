Как на армию РФ повлияет арест заместителя Шойгу 2 27.04.2024, 17:37

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Количество дезертирств вырастет.

В Россию обвинили во взяточничестве и взяли под стражу заместителя министра обороны Тимура Иванова. Вместе с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу он работал почти 8 лет.

Задержание Иванова обязательно повлияет на ход войны в Украине. Об этом «24 Каналу» рассказал писатель, публицист, общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, добавив, что такие события прежде всего скажутся на тех, кто находится под элитарным давлением.

- Можем только представить, как к такой новости отнесутся российские мобилизованные, которые сейчас сидят в окопах, а также те, кто ими командует. Они не являются главными бенефициарами войны, а пошли туда «из-под палки», – рассказал Мурзагулов.

Россиян заставляют подписывать контракты и идти на фронт. В противном случае угрожают. Именно так на поле боя попало большинство российских бойцов. Этим можно объяснить столь большое количество дезертиров в российской армии.

- Теперь эти люди узнают, сколько всего украли Шойгу с Ивановым. Только представьте, какой у них сейчас боевой дух, хоть он и до того не был на высоком уровне, а теперь станет еще хуже, – заметил российский оппозиционер.

К тому же после таких новостей, бойцам еще могут сказать идти на штурм и захватывать небольшую деревню. Сложно представить, что они будут чувствовать и долго ли смогут выполнять преступные приказы.

- Так все быстрее дойдет до точки, когда бойцы бросят автоматы и вернутся обратно в свои деревни. Тогда начнется успешное контрнаступление Украины, – сказал Мурзагулов.

Поэтому единственным вариантом для оккупантов является сдаться в плен. Хотя над ними есть жесткий контроль, потому что российские командиры осознают, что для многих плен является лучшим выходом.