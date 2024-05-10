Дальнобойщик из Беларуси попал в смертельное ДТП в Польше 10.05.2024, 1:04

Погиб виновник аварии — 28-летний местный житель.

Дальнобойщик из Беларуси попал в Польше в ДТП со смертельным исходом. В его фуру врезался Volkswagen, совершавший опасный маневр. Водитель легковушки погиб, пишет MOST.

Авария произошла утром 9 мая в Косцянском повете Великопольского воеводства. Как сообщают польские медиа, на ремонтируемом участке дороги движение было попеременным. Машины, ехавшие со стороны Глухува, ожидали возможности въезда на этот участок. Но один из водителей — 28-летний житель городка Чемпинь — решил объехать их. Он выехал на открытый участок движения и там столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, которым управлял 26-летний белорус.

Водитель легкового автомобиля получил в аварии тяжелые травмы. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Белорус в ДТП не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняет местная полиция под надзором прокуратуры.