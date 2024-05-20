Blue Origin отправила туристов в космос 3 20.05.2024, 18:47

Впервые с 2022 года.

Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, успешно отправила туристов в космос после двухлетнего перерыва. Полет суборбитального корабля New Shepard транслировался на YouTube-канале компании. За ним наблюдали онлайн тысячи человек.

Запуск многоразового корабля New Shepard произошел с площадки Corn Ranch, расположенной около города Ван-Хорн в Техасе.

В состав экипажа астронавтов вошли: Мейсон Энджел, Сильвен Хирон, Кен Хесс, Кэрол Шаллер, Гопи Тотакура и бывший капитан ВВС Эд Дуайт.

Капсула с шестью пассажирами достигла высоты 100 км над уровнем моря, что считается границей между атмосферой Земли и открытым космосом.

Особенностью этого полета оказалось то, что 90-летний Дуайт стал самым пожилым человеком в истории, который отправился в космос. Он был выбран президентом Джоном Ф. Кеннеди в 1961 году в качестве первого чернокожего кандидата в астронавты страны, но до этого момента так и не воспользовался шансом.

Это уже седьмой полет суборбитальной миссии New Shepard с экипажем, но первый с момента аварии в сентябре 2022 года. После инцидента компания Blue Origin провела расследование под наблюдением Федерального авиационного управления США и внесла более 20 доработок в конструкцию корабля.