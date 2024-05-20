В Бресте украинца приговорили к шести годам колонии за «агентурную деятельность» 2 20.05.2024, 18:27

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Артем Маковей

Мужчина работал диджеем.

Брестский областной суд приговорил 25-летнего диджея-украинца Артема Маковея к шести годам лишения свободы. Парня судили по статье 358−1 УК (Агентурная деятельность), пишет правозащитный центр «Весна».

В чем именно обвиняли украинца — неизвестно, так как суд проходил в закрытом режиме.

Напомним, о задержании уроженца Николаевской области Украины в марте 2023 года писал блог «Голоса». Мать задержанного рассказала, что парень с 2009 года жил в Кобринском районе. В Бресте он окончил местный политехнический колледж, затем вернулся в Кобрин, где работал диджеем в заведениях города.

В январе 2023 года Артема вызывали в миграционную службу и «предлагали пройти там полиграф». В конце того же месяца к нему домой стучали люди в штатском, а 27 января он «пропал, перестал отвечать на сообщения».

— Я несколько раз ездила в Брест, ходила в КГБ, чтобы узнать, за что забрали моего сына, в чем он виноват. Мне просто ничего не отвечают, уклоняются от ответа. Даже сказали: «Откуда вы взяли, что мы забрали?» Единственное, что сообщили: «Он представляет угрозу Республике Беларусь». Больше никаких объяснений, — сказала женщина.