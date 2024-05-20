Крестный отец ИИ назвал способ преодолеть безработицу, вызванную чат-ботами 9 20.05.2024, 19:11

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Джеффри Хинтон

Джеффри Хинтон призвал внедрить универсальный базовый доход.

Всемирно известный эксперт по искусственному интеллекту Джеффри Хинтон призвал британских чиновников внедрить универсальный базовый доход, чтобы преодолеть проблемы с работой, которые возникают из-за ИИ.

Революция искусственного интеллекта принесет пользу в основном богатым, а те, кто занят на работах, которые можно автоматизировать, потеряют источники дохода, считает Хинтон. В интервью BBC он подчеркнул, что все это будет «плохо для общества» и потребует определенных шагов со стороны правительств для смягчения последствий.

Недавно Хинтон консультировался с членами правительства Великобритании по этому поводу и посоветовал законодателям рассмотреть возможность принятия универсального базового дохода (УБД) — регулярных одинаковых выплат всем гражданам страны, независимо от их дохода, социального статуса, возраста или работы без каких-либо встречных обязательств с их стороны.

«Со мной консультировались люди с Даунинг-стрит, и я посоветовал им, что универсальный базовый доход — это хорошая идея», — говорит он.

Хинтон, крестный отец ИИ, который работал в Google и учил соучредителя OpenAI Сэма Альтмана, не единственный представитель отрасли, считающий, что УБД будет нужен для того, чтобы компенсировать влияние автоматизации на человеческую экономику. У того же Альтмана есть компания Worldcoin, работающую над обеспечением УБД путем принятия токена криптовалюты, который бесплатно предоставляется каждому, кто зарегистрируется на услугу и подвергнется сканированию сетчатки глаза, чтобы подтвердить свою личность.