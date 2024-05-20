Банки РФ начали массово закрывать отделения после обвала прибылей 20.05.2024, 18:39

Только в апреле был закрыт 101 офис.

Падение прибылей вынуждает российские банки сокращать сеть своих отделений в стране. Суммарно в апреле был закрыт 101 офис, сообщил «РИА Новости» начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные Центробанка. По его словам, к 1 мая число отделений снизилось до 24 347, в основном из-за Сбербанка, который ликвидировал сразу 49 филиалов.

Больше всего пострадала Томская область, лишившаяся 12 банковских офисов. Далее следуют Татарстан (-10) и Санкт-Петербург (-9). Однако если брать первые четыре месяца этого года, безусловным лидером антирейтинга стал Ставропольский край, где закрылись 64 банковских отделения. В общей сложности за этот период кредитные организации ликвидировали 171 офис.

Примечательно, что за весь 2023 год в России было открыто только одно банковское отделение. Однако такие структуры активно создавались на оккупированных территориях Украины. Так, Промсвязьбанк, ЦМРБанк, «ИС Банк» и «РостФинанс» открыли там 296 своих филиалов, сообщил Осадчий. Всего по состоянию на 1 мая в этих регионах работают 503 банковских отделения.

Прибыль 20 российских банков из топ-50 резко снизилась в первом квартале 2024 года. В частности, у Почта-банка она упала в 31,2 раза (до 190 млн руб.), банка «Зенит» — в 7,5 раза (до 174 млн), ХКФ-банка — в 5,5 раза (до 815 млн). Прибыль Альфа-банка сократилась более чем втрое, до 8,5 млрд руб., ВТБ и Совкомбанка — в 2,8 раза, до 35,2 млрд и 11,4 млрд руб. соответственно.

В кредитных организациях объяснили падение маржинальности бизнеса санкциями, ростом ставок и выплатами налога на сверхприбыль, также известного как «налог на войну».

Рентабельность банковского бизнеса в России падает: за последний год банки увеличили активы на 20%, а общий рост квартальной прибыли составил всего 2% (показатель вырос до 899 млрд руб.), отмечал директор группы рейтинговых финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

Несмотря на это, именно рост активов кредитных организаций «станет одним из ключевых драйверов прибыли банков», однако показатель может быть ниже, чем в 2023 году, и составить 3,1 трлн против 3,3 трлн руб., прогнозировали в НКР.