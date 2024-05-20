На Октябрьской площади в Минске убрали старую плитку

На Октябрьской площади в Минске убрали старую плитку8
- 20.05.2024, 19:18
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Стало известно, чем ее заменят.
В Минске 19 мая начали ремонтировать плиточное покрытие на Октябрьской площади. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Старую плитку убрали, а вместо нее, по словам начальника управления «Центр» предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» Руслана Ясючени, установят новую, которая будет уложена в форме рисунка с национальными узорами, в том числе орнаментом.
Площадь работ довольно большая (около 26 тысяч квадратных метров), но их хотят выполнить как можно скорее, поэтому «Горремавтодор» задействует здесь максимальное количество сотрудников и техники.