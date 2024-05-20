График движения поездов изменили на участке Минск — Барановичи — Брест 20.05.2024, 19:00

Из-за ремонтных работ.

Белорусская железная дорога предупредила пассажиров, что на участке Минск — Барановичи — Брест временно изменился график движения поездов. Об этом сообщается на сайте БЖД.

«С 22 по 31 мая частично изменится график движения поездов на данном участке в связи с плановыми ремонтными работами железнодорожного моста и второго главного пути на перегоне Койданово — Фаниполь», — пояснили в пресс-службе.

В частности, 24 мая отменен поезд № 723/724, который отправляется из Минска и Бреста.

22 мая состав № 737 Минск — Брест будет отправляться из столицы в 13.13 и совершать остановку на станции Барановичи-Центральные (вместо Барановичи-Полесские).

Некоторые поезда международных, межрегиональных и региональных линий экономкласса будут тоже следовать измененным маршрутом и расписанием. Расписание можно узнать на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.